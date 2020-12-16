В Испании могут ужесточить карантин на Рождество

Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro sanchezperezcastejon)

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил обеспокоенность из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Он не исключает ужесточение карантина на Рождество.

Об этом сообщает El Pais.

"Мы наблюдаем тревожный рост числа заражений. Мы не можем допустить третьей волны эпидемии", - заявил он.

Санчес добавил, что впереди трудные, решающие месяцы", и призвал людей быть осторожными.

"Давайте отпразднуем Рождество у себя дома, давайте выходить в одиночку и за самым необходимым, сократим контакты. От того, каким будет это Рождество, зависит, сможем ли мы избежать третьей волны", - добавил Педро Санчес.

Напомним, министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что в стране готовятся начать вакцинацию населения от коронавируса уже с 4 января. Ожидается, что Европейское медицинское агентство утвердит вакцину от COVID-19 29 декабря.

Ранее Санчес заявил, что значительная часть населения страны будет вакцинирована от коронавируса в первой половине следующего года. Вакцинация для испанцев будет бесплатной.