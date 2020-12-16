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В Іспанії можуть посилити карантин на Різдво

Середа 16 грудня 2020 11:55
В Іспанії можуть посилити карантин на Різдво
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro sanchezperezcastejon)
Автор: Андрій Козловський

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив стурбованість через погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Він не виключає посилення карантину на Різдво.

Про це повідомляє El Pais.

"Ми спостерігаємо тривожне зростання кількості заражень. Ми не можемо допустити третьої хвилі епідемії", - заявив він.

Санчес додав, що попереду "важкі, вирішальні місяці", та закликав людей бути обережними.

"Давайте відсвяткуємо Різдво у себе вдома, давайте виходити поодинці і за найнеобхіднішим, скоротимо контакти. Від того, яким буде це Різдво, залежить, чи зможемо ми уникнути третьої хвилі", - додав Педро Санчес.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла заявив, що в країні готуються почати вакцинацію населення від коронавірусу вже з 4 січня. Наразі очікується, що Європейське медичне агентство затвердить вакцину від COVID-19 29 грудня.

Раніше Санчес заявив, що значна частина населення країни буде вакцинована від коронавірусу в першій половині наступного року. Вакцинація для іспанців буде безкоштовною.

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