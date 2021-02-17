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В Испании массовые протесты. Произошли столкновения, десятки пострадавших

Автор: Анастасия Рокитна

В Испании тысячи человек вышли на акции протеста. Люды выступают против задержания каталонского рэпера Пабло Аселя.

Об этом сообщает Reuters.

Митинги прошли в Барселоне, Валенсии, Пальме-де-Мальорке, Жироне и некоторых других городах. В ходе протеста произошли столкновения с полицейскими.

Около 2000 человек собрались в центре столицы Каталонии, они строили баррикады, забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами, поджигали мусорные контейнеры.

Протестующие скандировали: "Свободу Пабло Аселю" и "Смерть испанскому режиму". Несколько магазинов и помещение одного банка были разгромлены.

Врезультате беспорядков около 30 человек пострадали, восемь из которых госпитализированы.

Фото: протесты в Испании (twitter com arnau_martinez2)

Отметим, испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I и записях в Twitter в период с 2014 по 2016 годы.

Напомним, в августе полиция Берлина задержала 300 человек во время протестов против карантинных ограничений, введенных в Германии из-за распространения коронавируса.

Ранее полиция австралийского штата Виктория произвела несколько арестов на протесте из-за усиления карантинных ограничений.

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