В Испании массовые протесты. Произошли столкновения, десятки пострадавших

В Испании тысячи человек вышли на акции протеста. Люды выступают против задержания каталонского рэпера Пабло Аселя.
Об этом сообщает Reuters.
Митинги прошли в Барселоне, Валенсии, Пальме-де-Мальорке, Жироне и некоторых других городах. В ходе протеста произошли столкновения с полицейскими.
Около 2000 человек собрались в центре столицы Каталонии, они строили баррикады, забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами, поджигали мусорные контейнеры.
Протестующие скандировали: "Свободу Пабло Аселю" и "Смерть испанскому режиму". Несколько магазинов и помещение одного банка были разгромлены.
Врезультате беспорядков около 30 человек пострадали, восемь из которых госпитализированы.
Отметим, испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I и записях в Twitter в период с 2014 по 2016 годы.
Напомним, в августе полиция Берлина задержала 300 человек во время протестов против карантинных ограничений, введенных в Германии из-за распространения коронавируса.
Ранее полиция австралийского штата Виктория произвела несколько арестов на протесте из-за усиления карантинных ограничений.