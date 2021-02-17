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В Іспанії масові протести. Сталися сутички, десятки постраждалих

Автор: Анастасія Рокитна

В Іспанії тисячі людей вийшли на акції протесту. Люди виступають проти затримання каталонського репера Пабло Аселя.

Про це повідомляє Reuters.

Мітинги пройшли в Барселоні, Валенсії, Пальмі-де-Мальорці, Жироні та деяких інших містах. В ході протесту відбулися сутички з поліцейськими.

Близько 2000 чоловік зібралися в центрі столиці Каталонії, вони будували барикади, закидали поліцейських камінням, пляшками і петардами, підпалювали сміттєві контейнери.

Протестуючі скандували: "Свободу Пабло Аселю" і "Смерть іспанського режиму". Кілька магазинів і приміщення одного банку були розгромлені.

В результаті заворушень близько 30 осіб постраждали, вісім з яких госпіталізовано.

Зазначимо, іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського будинку і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I і записи в Twitter в період з 2014 по 2016 роки.

Нагадаємо, в серпні поліція Берліна затримала 300 осіб під час протестів проти карантинних обмежень, введених в Німеччині через поширення коронавірусу.

Раніше поліція австралійського штату Вікторія зробила кілька арештів на протестах через посилення карантинних обмежень.

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Новини України протестІспанія
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