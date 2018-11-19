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У Іспанії через зливи оголосили найвищий рівень небезпеки

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 14:45
У Іспанії через зливи оголосили найвищий рівень небезпеки
Фото: негода в Іспанії (twitter.com/asierantona)

Уже відомо щонайменше про одну смерть унаслідок негоди

У 12 провінціях Іспанії через сильні дощі оголосили максимальний рівень небезпеки. Про це повідомляє РБК-України з посиланням на сайт Державного метеорологічного агентства Іспанії.

Як зазначається, у двох провінціях автономної області Валенсія рівень небезпеки підняли до найвищого "червоного". В інших випадках агентство підвищило рівень до "жовтого" (небезпека) або "помаранчевого" (висока небезпека).

Потужні дощі вирують в Іспанії уже кілька днів. Вони призводять до повеней та штормів. На острові Тенеріфе через величезні хвилі довелося евакуювати жителів прибережних будівель.

Раніше газета El Mundo повідомляла, що унаслідок злив в муніципалітеті Вівер (автономне співтовариство Галісія) загинула 83-річна жінка після того, як дощі в населеному пункті спровокували вихід з берегів річки Лабрада.

 

Нагадаємо, в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро в суботу чрез сильну зливу стався зсув ґрунту, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в результаті зсувів в південно-центральному В'єтнамі загинули 13 осіб і ще четверо пропали без вісті. 

Крім того, через зсуви, який стався в китайському регіоні Тибет, евакуювали близько 6 тисяч осіб. Зсув грунту, який стався біля округу Менлинг, заблокував річки Брахмапутра, в результаті чого в ущелині Ярлунг Цангпо утворилася загата.

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