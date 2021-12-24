В Испании за курение на пляжах будут штрафовать на 2 тысячи евро
В Испании приняли закон, который позволит местным властям штрафовать за курение на пляжах на 2 тысячи евро. Таким образом хотят почистить пляжи от загрязнений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
"Испания приняла закон, который позволит местным властям запрещать курение на пляжах и штрафовать правонарушителей на 2000 евро", - пишет издание.
При этом уточняется, что закон, одобренный в Сенате Испании, поможет очистить пляжи от окурков.
Другие меры, предусмотренные законом, включают запрет на одноразовые пакеты и поощрение возврата такой тары, как бутылки, обратно в магазины.
Премьер-министр Педро Санчес поставил перед Испанией цели по снижению выбросов углерода к 2050 году и сделал защиту окружающей среды ключевым элементом политики своего правительства.
Напомним, в Уэльсе будут штрафовать работников, которые идут на работу в офис, хотя они могут работать из дома. Сумма штрафа составит 60 фунтов стерлингов (2 175 грн), за повторное нарушение придется заплатить 1000 (36 251 грн).