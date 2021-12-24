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В Испании за курение на пляжах будут штрафовать на 2 тысячи евро

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Испания, Пятница 24 декабря 2021 15:39
В Испании за курение на пляжах будут штрафовать на 2 тысячи евро Фото: пачка сигарет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В Испании приняли закон, который позволит местным властям штрафовать за курение на пляжах на 2 тысячи евро. Таким образом хотят почистить пляжи от загрязнений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

"Испания приняла закон, который позволит местным властям запрещать курение на пляжах и штрафовать правонарушителей на 2000 евро", - пишет издание.

При этом уточняется, что закон, одобренный в Сенате Испании, поможет очистить пляжи от окурков.

Другие меры, предусмотренные законом, включают запрет на одноразовые пакеты и поощрение возврата такой тары, как бутылки, обратно в магазины.

Премьер-министр Педро Санчес поставил перед Испанией цели по снижению выбросов углерода к 2050 году и сделал защиту окружающей среды ключевым элементом политики своего правительства.

Напомним, в Уэльсе будут штрафовать работников, которые идут на работу в офис, хотя они могут работать из дома. Сумма штрафа составит 60 фунтов стерлингов (2 175 грн), за повторное нарушение придется заплатить 1000 (36 251 грн).

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