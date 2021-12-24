В Испании за курение на пляжах будут штрафовать на 2 тысячи евро

В Испании приняли закон, который позволит местным властям штрафовать за курение на пляжах на 2 тысячи евро. Таким образом хотят почистить пляжи от загрязнений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

"Испания приняла закон, который позволит местным властям запрещать курение на пляжах и штрафовать правонарушителей на 2000 евро", - пишет издание.

При этом уточняется, что закон, одобренный в Сенате Испании, поможет очистить пляжи от окурков.

Другие меры, предусмотренные законом, включают запрет на одноразовые пакеты и поощрение возврата такой тары, как бутылки, обратно в магазины.

Премьер-министр Педро Санчес поставил перед Испанией цели по снижению выбросов углерода к 2050 году и сделал защиту окружающей среды ключевым элементом политики своего правительства.