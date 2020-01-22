В Испании количество жертв в результате шторма возросло

В результате шторма "Глория" в Испании погибли по меньшей мере восемь человек, еще четверо числятся пропавшими безвести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

Как сообщается, шторм немного ослаб, однако еще проявляется в виде сильных осадков в Каталонии.

"По меньшей мере восемь человек погибли, а еще четверо остаются пропавшими без вести из-за зимнего шторма "Глория", который ударил по ливантийскому побережью, и который, хоть и ослаб в среду, но все еще проявляется в виде сильных осадков в Каталонии", - говорится в сообщении.

Восемь человек погибли в результате сильной снежной бури, дождя, ветра и волн. Также сообщается о материальном ущербе, возникшем из-за разрушения, падения деревьев, наводнения и лавины.

Напомним, на Испанию обрушился сильный шторм "Глория". Власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации. На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

Также РБК-Украина писало, что правительство Испании объявило чрезвычайное положение из-за ситуации с климатом, сделав первый официальный шаг к принятию мер по борьбе с изменением климата. Правительство в течение 100 дней направит в парламент свой законопроект о климате.