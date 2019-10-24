ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

Новости » Общество    24.10.2019 - 15:35
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
Фото: в Испании эксгумировали останки диктатора Франко (twitter com 324cat)

Останки диктатора были перезахоронены на кладбище Эль-Пардо-Мингоррубио рядом с женой

В четверг, 24 октября, в Испании эксгумировали из мавзолея недалеко от Мадрида останки испанского диктатора Франсиско Франко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Как сообщается, останки Франко были эксгумированы из мавзолея в монументальном комплексе "Долина павших" и перезахоронены на кладбище Эль-Пардо-Мингоррубио рядом с женой диктатора - Кармен Поло. На кладбище останки диктатора были доставлены вертолетом.

Отмечается, что Франко был похоронен в деревянном гробу, который в свою очередь поместили в цинковый гроб. Во время эксгумации были обнаружены признаки повреждения гробов, однако было принято решение не менять их для перезахоронения.

В церемонии перезахоронения принимали участие 22 членов семьи диктатора Франко, представителей государственных органов и работников мавзолея. Для обеспечения конфиденциальности и недопущения попыток помешать эксгумации испанское правительство запретило присутствующим пользоваться телефонами и камерами.

Кроме того, не смотря на правительственный запрет проводить демонстрации, около 400 сторонников испанского диктатора собрались вблизи кладбища и скандировали "Да здравствует Франко!".

Напомним, ранее сообщалось, что украинское Министерство иностранных дел дало разрешение Польше на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории Украины. Эксгумационные работы должны проводиться украинскими исследователями совместно с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Лидер Каталонии призвал Испанию начать диалог без условий В Испании подсчитали убытки из-за протестов в Барселоне
Новости Украины Испания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь