ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іспанії ексгумували рештки диктатора Франко

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 15:35
В Іспанії ексгумували рештки диктатора Франко
Фото: в Іспанії ексгумували рештки диктатора Франко (twitter com 324cat)

Рештки диктатора були перепоховані на цвинтарі Ель-Пардо-Мінгоррубіо поруч з дружиною

У четвер, 24 жовтня, в Іспанії ексгумували з мавзолею неподалік Мадриду рештки іспанського диктатора Франсіско Франко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Як повідомляється, рештки Франко були ексгумовані з мавзолею в монументальному комплексі "Долина полеглих" та перепоховані на цвинтарі Ель-Пардо-Мінгоррубіо поруч з дружиною диктатора- Кармен Поло. До цвинтаря рештки диктатора було доставлено гелікоптером.

Зазначається, що Франко був похований у дерев'яній труні, яку в свою чергу помістили в цинкову труну. Під час ексгумації було виявлено ознаки пошкодження трун, однак було ухвалено рішення не змінювати їх для перепоховання.

У церемонії перепоховання брали участь 22 членів родини диктатора Франко, представників державних органів та працівників мавзолею. Для забезпечення конфіденційності та недопущення спроб завадити ексгумації іспанський уряд заборонив пристунім користуватися телефонами та камерами.

Крім того, не дивлячись на урядову заборону проводити демонстрації, близько 400 прихильників іспанського диктатора зібралися поблизу кладовища та скандували "Хай живе Франко!".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українське Міністерство закордонних справ дало дозвіл Польщі на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території України. Ексгумаційні роботи повинні проводитися українськими дослідниками спільно з польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Лідер Каталонії закликав Іспанію почати діалог без умов В Іспанії підрахували збитки через протести в Барселоні
Новини України Іспанія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся