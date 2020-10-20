В Испании допускают введение комендантского часа в регионах из-за коронавируса

Правительство Испании рассматривает введение комендантского часа в отдельных регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом. Но решение может быть сложно принять.

Об этом сообщает Reuters.

В министерстве здравоохранения рассматривают ужесточение карантина в регионах, которые сейчас худшие по статистике заражения коронавирусом, включая столицу Мадрид. Среди мер может быть введение комендантского часа. Его, прежде всего, рассматривают на местном уровне, но без указов правительства не могут действовать.

Для этого ограничения нужно возвращение чрезвычайного положения. Это решение утвердить в парламенте сейчас сложно из-за разногласий между партиями.

Сегодня в Испании сообщили о 13,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В последние недели в стране начался стремительный рост заболеваемости после летнего спада.

Напомним, несколько регионов Испании в понедельник, 19 октября, усилили карантинные ограничения из-за коронавируса. В регионах ограничили работу заведений и ввели запрет на продажу алкоголя.