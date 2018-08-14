В Испании число потерпевших от обвала платформы на концерте возросло до 336

Один их хедлайнеров фестиваля попросил участников попрыгать, после чего платформа обрушилась

Число раненных людей на концерте в Испании в результате падения деревянной платформы возросло до 336. Об этом передает радио NPR.

Отмечается, что во время концерта в порту города Виго во время концерта обрушился деревянный дощатый настил. В результате ранены по меньшей мере 336 человек, посетивших фестиваль. Спасатели говорят, что вследствие обрушения платформы начался хаос, участники концерта начали падать в море.

Пятеро человек получили серьезные ранения, среди них двое находятся в реанимации. Полицейские, спасательные и аварийные бригады работали часами, чтобы вытащить людей из воды и отправить пострадавших в ближайшие больницы.

Коллапс произошел вскоре после того, как хедлайнер концерта Rels B попросил толпу попрыгать. Многие из присутствовавших на шоу являлись подростками.

Полиция ведет расследование причин случившегося и устанавливает виновных в ненадлежащем состоянии платформы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате обрушения деревянной платформы в Виго (Испания) пострадали не менее 313 человек. Инцидент произошел в воскресенье, 12 августа.