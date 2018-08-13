Число пострадавших при обрушении платформы в Испании превысило 310

У пострадавших в инциденте с платформой в Виго диагностировали ушибы и переломы

В результате обрушения деревянной платформы в Виго (Испания) пострадали не менее 313 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения провинции Галисия Хесус Васкес Альмуинья, передает Europa Press.

Сообщается, что 313 пострадавших до сих пор находятся в больницах. При этом у пятерых из них тяжелые травмы.

"Я был во всех больницах, где находится большая часть пациентов. У них в основном ушибы, пострадавшие спокойно сотрудничают со службами здравоохранения", - добавил Альмуинья.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в испанском Виго на спортивно-музыкальном фестивале O Marisquino на набережной под давлением толпы обрушилась деревянная платформа. Изначально сообщалось о 266 пострадавших.

По уточненным данным, инцидент произошел во время выступления испанского хип-хоп-исполнителя Rels B. Артист попросил зрителей попрыгать, после чего платформа обрушилась в море. Отметим, среди пострадавших у девятерых человек диагностировали переломы и черепно-мозговые травмы. По данным местных чиновников, угрозы жизням никого из пострадавших нет.