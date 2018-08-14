В Іспанії кількість потерпілих від обвалу платформи на концерті зросла до 336

Один з хедлайнерів фестивалю попросив учасників пострибати, після чого платформа обрушилася

Число поранених людей на концерті в Іспанії в результаті падіння дерев'яної платформи зросло до 336. Про це передає радіо NPR.

Наголошується, що під час концерту в порту міста Віго під час концерту обвалився дерев'яний дощатий настил. В результаті поранено щонайменше 336 осіб, які відвідали фестиваль. Рятувальники кажуть, що внаслідок обвалення платформи почався хаос, учасники концерту почали падати в море.

П'ятеро людей отримали серйозні поранення, серед них двоє перебувають у реанімації. Поліцейські, рятувальні та аварійні бригади працювали годинами, щоб витягнути людей з води і відправити потерпілих до найближчих лікарень.

Колапс стався невдовзі після того, як хедлайнер концерту Rels B попросив натовп пострибати. Багато з присутніх на шоу були підлітками.

Поліція веде розслідування причин події і встановлює винних у неналежному стані платформи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті обвалу дерев'яної платформи у Віго (Іспанія) постраждали не менше 313 чоловік. Інцидент стався в неділю, 12 серпня.