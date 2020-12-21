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В Испании будут вести учет тех, кто откажется от вакцинации против COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

В Испании представили обновленную стратегию вакцинации против коронавируса. Согласно документу все граждане, которые отказались от вакцинации, будут поставлены на учет.

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Об этом сообщает El Mundo.

Реестр тех, кто отказался от вакцинации, будет вести Министерство здравоохранения Испании. При этом сама вакцинация против COVID-19 будет добровольной в стране.

Ожидается, что в Испании утвердят вакцину против коронавируса компании Pfizer и BioNTech 27 декабря. На первом этапе вакцинация будет проводиться гражданам из группы риска, медицинскому персоналу и сотрудникам домов престарелых.

Также, согласно обновленной стратегии, в Испании планируют проводить вакцинацию тем, кто уже переболел COVID-19.

Напомним, сегодня в Европейском союзе одобрили использование вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech.

Также РБК-Украина писало, что кроме как в Великобритании новый вид коронавируса выявили в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. Новый вид COVID-19 является более заразным. Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны усилить контроль.

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