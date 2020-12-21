В Іспанії будуть вести облік тих, хто відмовиться від вакцинації проти COVID-19

В Іспанії представили оновлену стратегію вакцинації проти коронавірусу. Згідно з документом усі громадяни, які відмовилися від вакцинації, будуть поставлені на облік.

Про це повідомляє El Mundo.

Реєстр тих, хто відмовився від вакцинації, буде вести Міністерство охорони здоров'я Іспанії. При цьому сама вакцинація проти COVID-19 буде добровільною в країні.

Очікується, що в Іспанії затвердять вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech 27 грудня. На першому етапі вакцинація буде проводитися громадянам з групи ризику, медичному персоналу і співробітникам будинків людей похилого віку.

Також, згідно з оновленою стратегії, в Іспанії планують проводити вакцинацію тим, хто вже перехворів COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні в Європейському союзі схвалили використання вакцини від коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech.

Також РБК-Україна писало, що крім Великобританії новий вид коронавірусу виявили в Нідерландах, ПАР, Данії та Австралії. Новий вид COVID-19 є більш заразним. У Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни посилити контроль.