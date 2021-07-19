В Испании автомобиль въехал в посетителей бара: есть пострадавшие

Отмечается, что наезд совершил 30-летний гражданин Испании. Полиция уже задержала его. По словам одного из очевидцев, машина ехала очень быстро, когда врезалась в террасу бара.

В соцсетях опубликованы видео с места происшествия. На кадрах видно, как очевидцы помогают пострадавшим, которые находились на террасе бара. Полиция оцепила место инцидента.

В результате наезда автомобиля пять человек доставлены в больницу Коста-дель-Соль. Одна из пострадавших получила серьезные травмы.

Бар находится на улице Avenida Miguel Cano, возле места, где туристы начинают конные экскурсии по городу.