В Испании автомобиль въехал в посетителей бара: есть пострадавшие

Автомобиль врезался в посетителей бара на курорте Коста-дель-Соль в испанской Марбелье. Травмы получили не менее 9 человек, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.
Отмечается, что наезд совершил 30-летний гражданин Испании. Полиция уже задержала его. По словам одного из очевидцев, машина ехала очень быстро, когда врезалась в террасу бара.
В соцсетях опубликованы видео с места происшествия. На кадрах видно, как очевидцы помогают пострадавшим, которые находились на террасе бара. Полиция оцепила место инцидента.
В результате наезда автомобиля пять человек доставлены в больницу Коста-дель-Соль. Одна из пострадавших получила серьезные травмы.
Бар находится на улице Avenida Miguel Cano, возле места, где туристы начинают конные экскурсии по городу.