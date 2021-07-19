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В Іспанії автомобіль в'їхав у відвідувачів бару: є постраждалі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Автомобіль врізався у відвідувачів бару на курорті Коста-дель-Соль в іспанській Марбельї. Травми отримали не менше 9 осіб, одна жінка госпіталізована у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express.

Зазначається, що наїзд скоїв 30-річний громадянин Іспанії. Поліція вже затримала його. За словами одного з очевидців, машина їхала дуже швидко, коли врізалася в терасу бару.

У соцмережах опубліковані відео з місця події. На кадрах видно, як очевидці допомагають постраждалим, які перебували на терасі бару. Поліція оточила місце інциденту.

В результаті наїзду автомобіля п'ятеро людей доставлені в лікарню Коста-дель-Соль. Одна з постраждалих отримала серйозні травми.

Бар знаходиться на вулиці Avenida Miguel Cano, біля місця, де туристи починають кінні екскурсії по місту.

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