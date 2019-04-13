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Перед дебатами Порошенко и Зеленского МВД проведет консультации с их штабами

Новости » Выборы 2019    13.04.2019 - 10:42
Перед дебатами Порошенко и Зеленского МВД проведет консультации с их штабами
Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)

МВД планирует усилить меры безопасности в преддверии дебатов и голосования

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что перед проведением дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также накануне второго тура голосования Министерство внутренних дел (МВД) проведет консультации с представителями обоих штабов относительно мер безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы проведем ряд встреч с представителями обоих штабов, чтобы "группы поддержки" кандидатов избегали оскорбительных высказываний и провокационных плакатов в сторону оппонентов", - сообщил Яровой.

Также он рассказал, что во время массовых мероприятий в последнюю неделю перед дебатами и голосованием МВД намерено усилить меры безопасности, а также увеличить количество правоохранителей. Яровой добавил, что МВД будет сотрудничать с другими правоохранительными органами для обеспечения порядка накануне выборов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко озвучил свою позицию относительно дебатов. Петр Порошенко заявил, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны пройти как на НСК "Олимпийский" 14 апреля, так и на "Общественном" 19 апреля.

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