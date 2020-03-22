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В Испании на 15 дней продлили режим ЧП из-за возросшего числа погибших от коронавируса

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 15:58
В Испании на 15 дней продлили режим ЧП из-за возросшего числа погибших от коронавируса
Иллюстративное фото (Pixabey/jackmac34)

За сутки погибли 394 человека

Правительство Испании продлит чрезвычайное положение на 15 дней из-за роста числа жертв в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Как отмечается, в воскресенье премьер-министр Педро Санчес объявил об этом лидерам регионов во время встречи, посвященной кризису, вызванного коронавирусом.

Санчес также заявил, что правительство приобрело 640 тысяч экспресс-тестов на выявление инфекции и наняло 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.

Напомним, из Испании в Украину рейсом "Аликанте-Киев" вечером 21 марта прибыли 216 граждан Украины после закрытия границ из-за вспышки коронавируса в мире. Экспресс-тесты не показали коронавирус ни у одного из пассажиров.

Ранее сообщалось, что сегодня в Румынии зафиксировали первую смерть от коронавируса. От болезни скончался 67-летний житель города Филиаши, который недавно вернулся из Франции.

Также РБК-Украина писало, что в Венгрии количество умерших от коронавируса выросло до 6 человек. Жертвами коронавируса стали 2 женщины в возрасте 65 и 75 лет.

В Венгрии число жертв коронавируса выросло до 6 США вышли на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом
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