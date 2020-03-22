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В Іспанії на 15 днів продовжили режим НС через збільшення числа загиблих від коронавірусу

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 15:58
В Іспанії на 15 днів продовжили режим НС через збільшення числа загиблих від коронавірусу
Ілюстративне фото (Pixabey/jackmac34)

За добу загинули 394 людини

Уряд Іспанії продовжить надзвичайний стан на 15 днів через зростання числа жертв в результаті зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Як зазначається, у неділю прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив про це лідерам регіонів під час зустрічі, присвяченій кризі, викликаній коронавірусом.

Санчес також заявив, що уряд придбав 640 тисяч експрес-тестів на виявлення інфекції та найняв 52000 медичних працівників для зміцнення можливостей автономних громад.

Нагадаємо, з Іспанії в Україну рейсом "Аліканте-Київ" ввечері 21 березня прибули 216 громадян України після закриття кордонів через спалах коронавірусу у світі. Експрес-тести не показали коронавірус ні в одного з пасажирів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Румунії зафіксували першу смерть від коронавірусу. Від хвороби помер 67-річний житель міста Філіаши, який нещодавно повернувся з Франції.

Також РБК-Україна писало, що в Угорщині кількість померлих від коронавірусу зросла до 6 осіб. Жертвами коронавірусу стали 2 жінки у віці 65 і 75 років.

В Угорщині кількість жертв коронавірусу зросла до 6 США вийшли на третє місце в світі за кількістю хворих коронавірусом
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