В Испании с 1 июля отменят карантин для иностранных туристов

Двухнедельный карантин для туристов был введен 15 мая
Правительство Испании приняло решение отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. Карантин будет отменен с 1 июля.
Об этом сообщает государственный секретарь правительства Аранча Гонсалес в Twitter.
Решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции.
Отметим, что 15 мая испанское правительство утвердило обязательный 14-дневный карантин для туристов.
Напомним, в Испании рассчитывают открыть границы для туристов в конце июня.
Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что летом в Испании будет открыт туристический сезон.
Автор: Валерия Мрачковская