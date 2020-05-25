ru
ua

В Испании с 1 июля отменят карантин для иностранных туристов

Новости » Коронавирус   

Двухнедельный карантин для туристов был введен 15 мая

Правительство Испании приняло решение отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. Карантин будет отменен с 1 июля.

Об этом сообщает государственный секретарь правительства Аранча Гонсалес в Twitter.

Решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Отметим, что 15 мая испанское правительство утвердило обязательный 14-дневный карантин для туристов.

Напомним, в Испании рассчитывают открыть границы для туристов в конце июня.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что летом в Испании будет открыт туристический сезон.

Автор: Валерия Мрачковская

► В Испании назвали дату возобновления футбольного чемпионата ► В Черкассах водитель получил три года тюрьмы за наезд на ребенка
Читать все новости