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Існуюча система прайс-кепів може ускладнити торгівлю "зеленою" енергією, - Енергоспівтовариство

Середа 23 жовтня 2024 18:16
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Існуюча система прайс-кепів може ускладнити торгівлю "зеленою" енергією, - Енергоспівтовариство Фото: існуюча система прайс-кепів може ускладнити торгівлю "зеленою" енергією (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Енергетичне Співтовариство висловило занепокоєння щодо потенційних складнощів, які можуть виникнути у виробників відновлюваної енергії, що торгуватимуть за моделлю Feed-in-Premium.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд енергетичного ринку України.

За моделлю Feed-in-Premium представники ВДЕ продаватимуть електроенергію на ринку за ринковими цінами. Водночас ці виробники матимуть право на компенсацію від "Гарантованого покупця" у вигляді різниці між "зеленим" тарифом та аукціонною/ ринковою ціною. Однак, Співтовариство звертає увагу на нестабільність цін та вплив непередбачуваних регуляторних рішень, зокрема, зміни граничних цін на ринку (прайс-кепів).

"Хоча виробники за моделлю Premium, продаватимуть електроенергію на ринку, ринкові ціни є нестабільними і залежать від непередбачуваних регуляторних рішень, таких як коригування цінових обмежень. Це ускладнює для виробників розрахунок періодів окупності, а для банків - визнання проєкту прийнятним для фінансування", - наголошують в Енергетичному Співтоваристві.

Раніше низка представників відновлюваної енергетики виступили за скасування або підвищення граничних цін на ринку електроенергії України до європейського рівня.

Раніше зазначалось, що Україна має забезпечити можливості для інвесторів у відновлювану енергетику, щоб вони побудували у 2025 році максимум із 4 ГВт готових проєктів вітроенергетики і цим самим полегшили проходження наступного опалювального сезону.

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