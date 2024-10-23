Существующая система прайс-кепов может усложнить торговлю "зеленой" энергией, - Энергосообщество

Энергетическое Сообщество выразило обеспокоенность потенциальными сложностями, которые могут возникнуть у производителей возобновляемой энергии, которые будут торговать по модели Feed-in-Premium.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор энергетического рынка Украины.

По модели Feed-in-Premium представители ВИЭ будут продавать электроэнергию на рынке по рыночным ценам. В то же время, эти производители будут иметь право на компенсацию от "Гарантированного покупателя" в виде разницы между "зеленым" тарифом и аукционной/рыночной ценой. Однако Сообщество обращает внимание на нестабильность цен и влияние непредсказуемых регуляторных решений, в частности, изменения предельных цен на рынке (прайс-кепов).

"Хотя производители по модели Premium, будут продавать электроэнергию на рынке, рыночные цены нестабильны и зависят от непредсказуемых регуляторных решений, таких как корректировка ценовых ограничений. Это усложняет для производителей расчет периодов окупаемости, а для банков - признание проекта приемлемым для финансирования", - подчеркивают в Энергетическом Сообществе.

Ранее ряд представителей возобновляемой энергетики выступили за отмену или повышение граничных цен на рынке электроэнергии Украины до европейского уровня.

Ранее отмечалось, что Украина должна обеспечить возможности для инвесторов в возобновляемую энергетику, чтобы они построили в 2025 году максимум из 4 ГВт готовых проектов ветроэнергетики и тем самым облегчили прохождение следующего отопительного сезона.