Існує три сценарії. Подоляк пояснив скиглення Росії через відсутність переговорів

Міжнародній спільноті не варто жити ілюзіями й реагувати на скиглення терористичної Російської Федерації щодо відсутності переговорів з Україною.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
Як відзначив Подоляк, нинішня Росія не здатна домовлятись, у зв'язку з чим світ не повинен дати в черговий раз себе обдурити.
За словами радника голови Офісу президента, російський диктатор Володимир Путін говорить не про переговори в класичному розумінні, а виключно про один із трьох сценаріїв, серед яких:
"Все це дуже примітивно, передбачувано і банально, коли ми говоримо про плани Росії. Тому ще раз - живіть без ілюзій, не слухайте Росію, не звертайте уваги на геноцидні бажання колективного "Путіна", - додав Подоляк.
Переговори з Росією
Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.
Для відновлення переговорів Росія повинна:
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