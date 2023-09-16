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Існує три сценарії. Подоляк пояснив скиглення Росії через відсутність переговорів

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародній спільноті не варто жити ілюзіями й реагувати на скиглення терористичної Російської Федерації щодо відсутності переговорів з Україною.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Як відзначив Подоляк, нинішня Росія не здатна домовлятись, у зв'язку з чим світ не повинен дати в черговий раз себе обдурити. 

За словами радника голови Офісу президента, російський диктатор Володимир Путін говорить не про переговори в класичному розумінні, а виключно про один із трьох сценаріїв, серед яких: 

  • натиснути на Україну й змусити її капітулювати. Заморозити конфлікт до наступного етапу; 
  • надати оперативну паузу Росії, аби ще більше озброїти своїх терористів й продовжити вчиняти воєнні злочини; 
  • уникнути програшу Росії й трансформаційної революції, щоб "не втратити обличчя"; 

"Все це дуже примітивно, передбачувано і банально, коли ми говоримо про плани Росії. Тому ще раз - живіть без ілюзій, не слухайте Росію, не звертайте уваги на геноцидні бажання колективного "Путіна", - додав Подоляк. 

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

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