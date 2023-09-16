Есть три сценария. Подоляк объяснил нытье России из-за отсутствия переговоров

Международному сообществу не стоит жить иллюзиями и реагировать на нытье террористической Российской Федерации об отсутствии переговоров с Украиной.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .
Как отметил Подоляк, нынешняя Россия не способна договариваться, в связи с чем мир не должен дать в очередной раз себя обмануть.
По словам советника главы Офиса президента, российский диктатор Владимир Путин говорит не о переговорах в классическом понимании, а исключительно об одном из трех сценариев, среди которых:
"Все это очень примитивно, предсказуемо и банально, когда мы говорим о планах России. Поэтому еще раз - живите без иллюзий, не слушайте Россию, не обращайте внимания на геноцидные желания коллективного "Путина", - добавил Подоляк.
Переговоры с Россией
В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
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