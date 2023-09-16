Есть три сценария. Подоляк объяснил нытье России из-за отсутствия переговоров

Как отметил Подоляк, нынешняя Россия не способна договариваться, в связи с чем мир не должен дать в очередной раз себя обмануть.

По словам советника главы Офиса президента, российский диктатор Владимир Путин говорит не о переговорах в классическом понимании, а исключительно об одном из трех сценариев, среди которых:

надавить на Украину и заставить ее капитулировать. Заморозить конфликт до следующего этапа;

предоставить оперативную паузу России, чтобы еще больше вооружить своих террористов и продолжить совершать военные преступления;

избежать проигрыша России и трансформационной революции, чтобы "не потерять лицо";

"Все это очень примитивно, предсказуемо и банально, когда мы говорим о планах России. Поэтому еще раз - живите без иллюзий, не слушайте Россию, не обращайте внимания на геноцидные желания коллективного "Путина", - добавил Подоляк.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна: