Ісландія та Естонія відправили Україні нову військову допомогу: що отримають ЗСУ

"Сила співпраці в дії", - йдеться в повідомленні.

Фото: Військова допомога Україні (MoD_Estonia)

Зазначається, що Естонія та Ісландія відправили в Україну черговий військовий польовий госпіталь.

Також Києву буде передано транспортні засоби, які подарувала Німеччина.

Допомога Україні від Естонії, Ісландії та Німеччини

Три європейські країни регулярно виділяють Україні різного роду допомогу, зокрема й військову.

Раніше повідомлялось, що уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155-мм калібру.

Також Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.

У жовтні повідомлялось, що Міжнародний фонд для України передав черговий пакет допомоги на загальну суму 1,1 млрд данських крон (156,5 млн доларів). До нього увійде обладнання для розмінування. У цей фонд зробила свій внесок і Ісландія.