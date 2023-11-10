Ісландія та Естонія відправили Україні нову військову допомогу: що отримають ЗСУ

Естонія та Ісландія відправили Україні додаткову партію військової допомоги. Також у цьому взяла участь і Німеччина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Естонії.
"Сила співпраці в дії", - йдеться в повідомленні.
Фото: Військова допомога Україні (MoD_Estonia)
Зазначається, що Естонія та Ісландія відправили в Україну черговий військовий польовий госпіталь.
Також Києву буде передано транспортні засоби, які подарувала Німеччина.
Три європейські країни регулярно виділяють Україні різного роду допомогу, зокрема й військову.
Раніше повідомлялось, що уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155-мм калібру.
Також Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.
У жовтні повідомлялось, що Міжнародний фонд для України передав черговий пакет допомоги на загальну суму 1,1 млрд данських крон (156,5 млн доларів). До нього увійде обладнання для розмінування. У цей фонд зробила свій внесок і Ісландія.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.