Исландия и Эстония отправили Украине новую военную помощь: что получат ВСУ

"Сила сотрудничества в действии", - говорится в сообщении.

Фото: Военная помощь Украине (MoD_Estonia)

Отмечается, что Эстония и Исландия отправили в Украину очередной военный полевой госпиталь.

Также Киеву будут переданы транспортные средства, которые подарила Германия.

Помощь Украине от Эстонии, Исландии и Германии

Три европейских страны регулярно выделяют Украине разного рода помощь, в том числе и военную.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

Также Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и разные дроны.

В октябре сообщалось, что Международный фонд для Украины передал очередной пакет пособия на общую сумму 1,1 млрд датских крон (156,5 млн долларов). В него войдет оборудование для разминирования. В этот фонд внесла свой вклад и Исландия.