UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Исландия примет участие в саммите Крымской платформы

Автор: Мария Кучерявец

Исландия примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Страна будет представлена послом Исландии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовкву во время брифинга.

"Появилась еще одна страна, которая подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Это Исландия ... она будет представлена послом Исландии в Украине. Таким образом у нас на сегодня есть 45 иностранных делегаций, которые будут представлены на саммите", - сказал он.

Жовква добавил, что до конца этого дня ожидается еще одна страна, которая подтвердит свой уровень представительства на саммите Крымской платформы.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба огласил полный список стран-участниц крымской платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИсландияОфис президентаКрымская платформа