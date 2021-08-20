Исландия примет участие в саммите Крымской платформы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовкву во время брифинга.

"Появилась еще одна страна, которая подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Это Исландия ... она будет представлена послом Исландии в Украине. Таким образом у нас на сегодня есть 45 иностранных делегаций, которые будут представлены на саммите", - сказал он.

Жовква добавил, что до конца этого дня ожидается еще одна страна, которая подтвердит свой уровень представительства на саммите Крымской платформы.