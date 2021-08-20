Ісландія візьме участь у саміті Кримської платформи

Ісландія візьме участь в установчому саміті Кримської платформи. Країна буде представлена послом Ісландії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкву під час брифінгу.
"З'явилася ще одна країна, яка підтвердила свою участь у саміті Кримської платформи. Це Ісландія…вона буде представлена послом Ісландії в Україні. Таким чином у нас на сьогодні є 45 іноземних делегацій, які будуть представлені на саміті", - сказав він.
Жовква додав, що до кінця цього дня очікується ще одна країна, яка підтвердить свій рівень представництва на саміті Кримської платформи.
Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба оголосив повний список країн-учасниць Кримської платформи.