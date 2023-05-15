Ісландія передасть Україні польовий шпиталь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоуттір .

"Цей жест є символом нашої постійної солідарності", - додала прем'єр-міністр Ісландії.

Якобсдоуттір заявила, що країна, як і раніше, віддані підтримці українського народу.

"Усі партії в ісландському парламенті об'єдналися щодо пропозиції передати Україні польовий госпіталь", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що парламент Ісландії 23 березня визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців. "За" відповідне рішення проголосували 48 депутатів.

У вівторок, 2 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні розмови з норвезьким колегою Берном Арілдом Грамом та міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном. Також він поговорив з міністром закордонних справ Ісландії Тордіс Гільфадоттір.

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