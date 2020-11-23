Исландия откроет границы для богатых туристов

Фото: Исландия (pixabay.com)

Правительство Исландии внесло изменения в программы получения визы. Теперь в страну могут попасть состоятельные иностранцы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, в Исландии теперь можно находиться в течение шести месяцев без перерыва туристам, которые зарабатывают в месяц 1 млн исландских крон (7360 долларов) или около 88 тысяч долларов в год. Они смогут брать в аренду квартиры, посещать рестораны и путешествовать, чтобы исследовать страну.

"Я думаю, что идея состоит в том, чтобы привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там", - объясняет Аста Гудрун Хельгадоттир, член Исландской пиратской партии.

Отмечается, что схожую стратегию для получения доходов от иностранцев во время пандемии коронавируса используют такие страны как Бермудские острова, Барбадос, Каймановы острова и Эстония.

Напомним, Таиланд разрешил въезд в страну туристам, у которых на банковском счету находится не менее 500 тысяч батов (16,4 тысяч долларов). Также туристам необходима страховка на 100 тысяч долларов.

Также РБК-Украина сообщало, что в Турции иностранные туристы смогут не соблюдать комендантский час, а рестораны в отелях будут работать в обычном режиме.

Кроме того, правительство Греции приняло решение закрыть пограничный переход с Албанией.