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Туристам в Турции можно не соблюдать комендантский час, - МВД

Анкара, Пятница 20 ноября 2020 18:24
Туристам в Турции можно не соблюдать комендантский час, - МВД
Фото: турист (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В Турции иностранные туристы смогут не соблюдать комендантский час. Рестораны в отелях будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Турции.

"Иностранные граждане, прибывающие в Турцию с туристическими целями, освобождены от комендантского часа", - говорится в сообщении

Кроме ресторанов в отелях в обычном режиме будут работать заведения общественного питания в аэропортах.

Во время комендантского часа туристы смогут перемещаться из одного города в другой на автомобиле при наличии документов о бронировании.

Напомним, с 21 ноября в Турции начнет действовать комендантский час. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.

Кроме этого, до конца года в Турции запрещена работа кинотеатров.

Ранее сообщалось, что в начале ноября в Турции ввели ряд новых карантинных ограничений. В частности, ввели ограничения на работу заведений общественного питания.

Кроме того, в начале сентября в Турции ввели обязательный масочный режим в общественных местах.

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