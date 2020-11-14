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Таиланд установил жесткие требования к туристам

Суббота 14 ноября 2020 11:25
Таиланд установил жесткие требования к туристам
Фото: Таиланд (traveloffpath.com)
Автор: Александр Белоус

Страна открылась для туристов, но ввела строгие правила

Таиланд разрешил въезд в страну туристам, у которых на банковском счете находится не менее 500 тысяч батов (16,4 тысяч долларов). Также туристам необходима страховка на 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает профильное издание Travel Off Path.

По информации издания, при въезде в Таиланд всем иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего сдать анализ повторно в аэропорту и пройти двухнедельный карантин.

Также туристам необходима виза стоимостью 35-45 долларов. Кроме того, требуется страховка на сумму не менее 100 тысяч долларов на весь срок пребывания в Таиланде, которая должна покрывать расходы на лечение коронавирусной инфекции.

Напомним, власти Таиланда применили одни из самых строгих ограничений во время пандемии.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска. По данным опроса, в другой город Украины поехали 6% украинцев, на море за границу - 1%, просто за границу - также 1%.

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