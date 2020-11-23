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Ісландія відкриє кордони для заможних туристів

Понеділок 23 листопада 2020 11:45
Ісландія відкриє кордони для заможних туристів
Фото: Ісландія (pixabay.com)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Ісландії вніс зміни до програми отримання візи. Тепер в країну можуть потрапити заможні іноземці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, в Ісландії тепер можна перебувати протягом шести місяців без перерви туристам, які заробляють в місяць 1 млн ісландських крон (7360 доларів) або близько 88 тисяч доларів на рік. Вони зможуть брати в оренду квартири, відвідувати ресторани та подорожувати, щоб досліджувати країну.

"Я думаю, що ідея полягає в тому, щоб залучити високооплачуваних професіоналів з Кремнієвої долини або Сан-Франциско, щоб вони витрачали свої гроші тут, а не там", - пояснює Аста Гудрун Хельгадоттір, член Ісландської піратської партії.

Зазначається, що схожу стратегію для отримання доходів від іноземців під час пандемії коронавірусу використовують такі країни як Бермудські острови, Барбадос, Кайманові острови та Естонія.

Нагадаємо, Таїланд дозволив в'їзд в країну туристам, у яких на банківському рахунку знаходиться не менше 500 тисяч батів (16,4 тисяч доларів). Також туристам необхідна страховка на 100 тисяч доларів.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Туреччині іноземні туристи зможуть не дотримуватися комендантську годину, а ресторани в готелях будуть працювати у звичайному режимі.

Крім того, уряд Греції прийняв рішення закрити прикордонний перехід з Албанією.

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