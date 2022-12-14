Ісландія надасть Україні 3 млн доларів допомоги для зимівлі

Уряд Ісландії виділить 3 млн доларів, аби підтримати Україну під час зимового періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал міністра закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Гильфадоттір.

"Це вирішальний момент, щоб допомогти Україні захиститися від варварських нападів", - написала міністр у твіті.

Як підкреслила очільник зовнішньополітичного відомства Ісландії, ці кошти країна передасть до Фонду енергетичної підтримки України та бюджетної підтримки через Світовий банк.

Нагадаємо, що Україна залучила близько 1 млрд доларів за підсумками першої Міжнародної конференції "Солідарні з українським народом", яка відбулася 13 грудня в Парижі.

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