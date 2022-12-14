Ісландія надасть Україні 3 млн доларів допомоги для зимівлі

Уряд Ісландії виділить 3 млн доларів, аби підтримати Україну під час зимового періоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Гильфадоттір.
Як підкреслила очільник зовнішньополітичного відомства Ісландії, ці кошти країна передасть до Фонду енергетичної підтримки України та бюджетної підтримки через Світовий банк.
"Це вирішальний момент, щоб допомогти Україні захиститися від варварських нападів", - написала міністр у твіті.
Нагадаємо, що Україна залучила близько 1 млрд доларів за підсумками першої Міжнародної конференції "Солідарні з українським народом", яка відбулася 13 грудня в Парижі.
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