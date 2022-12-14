Исландия предоставит Украине 3 млн долларов помощи для зимовки

Правительство Исландии выделит 3 млн долларов, чтобы поддержать Украину во время зимнего периода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Гильфадоттир.
Как подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Исландии, эти средства страна передаст Фонду энергетической поддержки Украины и бюджетной поддержки через Всемирный банк.
"Это решающий момент, чтобы помочь Украине оградиться от варварских нападений", - написала министр в твите.
Напомним, что Украина привлекла около 1 млрд долларов по итогам прошедшей 13 декабря в Париже первой Международной конференции "Солидарны с украинским народом".
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