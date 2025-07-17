Ісландія може відновити переговори про вступ до ЄС, населення це підтримує, - МЗС

Ісландія має достатню підтримку з боку населення для відновлення переговорів про вступ до Європейського союзу (ЄС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Ісландії Торгердюр Катрін Гюннарсдоуттір в інтерв'ю Politico.
За словами Гюннарсдоуттір, відновлення переговорів про вступ є "життєво важливим з огляду на геополітичну ситуацію" та нагадала, що Ісландія вже "досить далеко просунулася" під час переговорів у 2010-2013 роках.
Як пише Politico, чинний проєвропейський уряд обіцяє провести референдум щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС до 2027 року.
У тому ж числі голова МЗС відзначила, що хотіла б "прискорити процес", якщо населення підтримає відновлення переговорів про вступ, але визнала, що питанням рибальства, сільського господарства та енергетики будуть проблемними в майбутньому.
Згідно з опитуванням, яке було проведено на початку 2025-го:
Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році. Переговори тривали до 2013 року, але в результаті політична ситуація в країні змінилася, і у 2015 році Рейк'явік офіційно припинив процес приєднання, зокрема через сильний опір з боку населення та політичні розбіжності щодо переваг членства.
Як писали раніше ЗМІ, Ісландія почала розглядати питання зміцнення обороноздатності та відновлення переговорів про вступ до ЄС через дії нової адміністрації США.
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