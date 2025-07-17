Исландия может возобновить переговоры о вступлении в ЕС, население это поддерживает, - МИД

Исландия имеет достаточную поддержку со стороны населения для возобновления переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир в интервью Politico.
По словам Гюннарсдоуттир, возобновление переговоров о вступлении является "жизненно важным, учитывая геополитическую ситуацию" и напомнила, что Исландия уже "достаточно далеко продвинулась" во время переговоров в 2010-2013 годах.
Как пишет Politico, действующее проевропейское правительство обещает провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС до 2027 года.
В том же числе глава МИД отметила, что хотела бы "ускорить процесс", если население поддержит возобновление переговоров о вступлении, но признала, что вопросам рыболовства, сельского хозяйства и энергетики будут проблемными в будущем.
Согласно опросу, который был проведен в начале 2025-го:
Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году. Переговоры продолжались до 2013 года, но в результате политическая ситуация в стране изменилась, и в 2015 году Рейкьявик официально прекратил процесс присоединения, в частности из-за сильного сопротивления со стороны населения и политических разногласий относительно преимуществ членства.
Как писали ранее СМИ, Исландия начала рассматривать вопрос укрепления обороноспособности и возобновления переговоров о вступлении в ЕС из-за действий новой администрации США.
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