Исландия может возобновить переговоры о вступлении в ЕС, население это поддерживает, - МИД

По словам Гюннарсдоуттир, возобновление переговоров о вступлении является "жизненно важным, учитывая геополитическую ситуацию" и напомнила, что Исландия уже "достаточно далеко продвинулась" во время переговоров в 2010-2013 годах.

Как пишет Politico, действующее проевропейское правительство обещает провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС до 2027 года.

В том же числе глава МИД отметила, что хотела бы "ускорить процесс", если население поддержит возобновление переговоров о вступлении, но признала, что вопросам рыболовства, сельского хозяйства и энергетики будут проблемными в будущем.

Согласно опросу, который был проведен в начале 2025-го: