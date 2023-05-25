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Ісландія, не маючи власної армії, передала вантажівки для ЗСУ

Фото: Ісландія передає вантажівки для ЗСУ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ісландія придбає 10 вантажівок для перевезення нафтопродуктів для потреб української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

У Міністерстві закордонних справ Ісландії зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення Росії зосередились на підтримку України відповідно до побажань і потреб.

"Ми не постачаємо українській армії зброю чи іншу військову техніку, але ми можемо зробити свій внесок, надавши вантажівки для перевезення нафтопродуктів, яких відчутно бракує, щоб бути швидкими, коли виникне така потреба", – зазначила міністр закордонних справ Ісландії Ордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір.

Дві вантажівки вже було доставлено в Україну, ще вісім - найближчим часом. Загальна вартість закупівлі автомобілів, адміністрування та доставки становить 400 000 євро.

Варто зазначити, що Ісландія має давню політику не продавати зброю іншим країнам, і немає власної армії. Вона підтримує невелику берегову охорону для цілей оборони та безпеки, головним чином зосереджену на захисті своїх територіальних вод і проведенні пошуково-рятувальних операцій.

Допомога Ісландії Україні

У грудні 2022 року Ісландія передала українським військовим 12 тисяч одиниць зимового одягу. Це шкарпетки, підштанники та светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг.

Також, Ісландія планує передати Україні польовий шпиталь. Усі партії в парламенті країни об'єдналися щодо цієї пропозиції.

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