Исландия, не имея собственной армии, передала грузовики для ВСУ

В Министерстве иностранных дел Исландии отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России сосредоточились на поддержке Украины в соответствии с пожеланиями и потребностями.

"Мы не поставляем украинской армии оружие или другую военную технику, но мы можем внести свой вклад, предоставив грузовики для перевозки нефтепродуктов, которых ощутимо не хватает, чтобы быть быстрыми, когда возникнет такая потребность", - отметила министр иностранных дел Исландии Ордис Колбрун Рейкфьорд.

Два грузовика уже были доставлены в Украину, еще восемь - в ближайшее время. Общая стоимость закупки автомобилей, администрирования и доставки составляет 400 000 евро.

Стоит отметить, что Исландия имеет давнюю политику не продавать оружие другим странам и не имеет собственной армии. Она поддерживает небольшую береговую охрану для целей обороны и безопасности, главным образом сосредоточенную на защите своих территориальных вод и проведении поисково-спасательных операций.

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