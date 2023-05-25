Исландия, не имея собственной армии, передала грузовики для ВСУ

Исландия приобретет 10 грузовиков для перевозки нефтепродуктов для нужд украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
В Министерстве иностранных дел Исландии отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России сосредоточились на поддержке Украины в соответствии с пожеланиями и потребностями.
"Мы не поставляем украинской армии оружие или другую военную технику, но мы можем внести свой вклад, предоставив грузовики для перевозки нефтепродуктов, которых ощутимо не хватает, чтобы быть быстрыми, когда возникнет такая потребность", - отметила министр иностранных дел Исландии Ордис Колбрун Рейкфьорд.
Два грузовика уже были доставлены в Украину, еще восемь - в ближайшее время. Общая стоимость закупки автомобилей, администрирования и доставки составляет 400 000 евро.
Стоит отметить, что Исландия имеет давнюю политику не продавать оружие другим странам и не имеет собственной армии. Она поддерживает небольшую береговую охрану для целей обороны и безопасности, главным образом сосредоточенную на защите своих территориальных вод и проведении поисково-спасательных операций.
Помощь Исландии Украине
В декабре 2022 года Исландия передала украинским военным 12 тысяч единиц зимней одежды. Это носки, подштанники и свитера из шерсти мериноса, головные уборы, зимние перчатки, обувь и верхняя одежда.
Также, Исландия планирует передать Украине полевой госпиталь. Все партии в парламенте страны объединились по этому предложению.
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