Ісландія додатково внесе понад 600 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року.

Як повідомили в Міненерго, за останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія.

Загальна сума внесків становить понад 494 млн євро.

Також нещодавно ми повідомляли, що Німеччина надасть Україні грант на суму 45 млн євро для відновлення енергетики після російських атак.

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