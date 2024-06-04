Исландия дополнительно внесет более 600 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Как сообщает Минэнерго, это уже второй вклад Исландии. В предыдущий раз страна перечислила в Фонд более 2 миллионов евро.

Таким образом, общая сумма взноса Исландии в Фонд вырастет до 2,72 млн евро.

"Мы благодарим партнеров из Исландии за помощь украинской энергетике в эти сложные времена. Фонд поддержки энергетики - это эффективный инструмент, позволяющий закупать необходимое оборудование для ремонтов и восстановления объектов, поврежденных российскими атаками", - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.