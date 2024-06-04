Исландия дополнительно внесет более 600 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Как сообщает Минэнерго, это уже второй вклад Исландии. В предыдущий раз страна перечислила в Фонд более 2 миллионов евро.
Таким образом, общая сумма взноса Исландии в Фонд вырастет до 2,72 млн евро.
"Мы благодарим партнеров из Исландии за помощь украинской энергетике в эти сложные времена. Фонд поддержки энергетики - это эффективный инструмент, позволяющий закупать необходимое оборудование для ремонтов и восстановления объектов, поврежденных российскими атаками", - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон весной 2022 года.
Как сообщили в Минэнерго, за последние несколько недель внесли средства или задекларировали намерения взносов в Фонд также Австралия, Великобритания, Австрия, Швеция, Дания.
Общая сумма взносов составляет более 494 млн евро.
Также недавно мы сообщали, что Германия предоставит Украине грант на сумму 45 млн евро для восстановления энергетики после российских атак.
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