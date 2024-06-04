Фото: Исландия дополнительно внесет более 600 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины (Getty Images)

Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Как сообщает Минэнерго, это уже второй вклад Исландии. В предыдущий раз страна перечислила в Фонд более 2 миллионов евро. Таким образом, общая сумма взноса Исландии в Фонд вырастет до 2,72 млн евро. "Мы благодарим партнеров из Исландии за помощь украинской энергетике в эти сложные времена. Фонд поддержки энергетики - это эффективный инструмент, позволяющий закупать необходимое оборудование для ремонтов и восстановления объектов, поврежденных российскими атаками", - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.