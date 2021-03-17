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В Исландии произошло более 50 тысяч землетрясений за три недели

Автор: Анастасия Рокитна

Сейсмологи зарегистрировали более 50 тысяч землетрясений в Исландии за последние три недели. Ученые говорят, что есть вероятность извержения вулкана.

Об этом сообщает BBC.

Эту активность ученые назвали необычной. Сейсмическая активность расположена в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика.

"Многие люди просыпаются из-за землетрясения. Некоторые из них были магнитудой более пяти. Это очень необычно. Я не думаю, что кто-то помнит что-то подобное", - заявила сотрудник Исландской метеорологической службы Элизабет Палмадоттир.

Напомним, в начале марта в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Тихоокеанский центр предупредил о возможном опасном цунами в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.

Кроме того, в Греции также произошло землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера. Там также состоялись два афтершока магнитудой 4,6 и 4,8 балла.

Также у берегов Новой Зеландии и Греции были зафиксированы повторные землетрясения.

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