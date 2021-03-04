У берегов Новой Зеландии и Греции произошли повторные землетрясения
В четверг вечером, 4 марта, у берегов Новой Зеландии и Греции зафиксированы повторные землетрясения. При этом магнитуды землетрясений в Новой Зеландии составили 7,4 баллов, а в Греции - 6 баллов.
Так, сейсмологи зафиксировали толчки в Тихом океане неподалеку от берегов Кермадекского архипелага, который входит в состав Новой Зеландии.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Национальный центр предупреждения о цунами США объявил угрозу цунами.
Кроме того, эпицентр землетрясения в Греции находился в 29 км к северо-западу от города Лариса. Очаг землетрясения находился на глубине 2 км.
Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.
При этом, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, сегодня в Греции было более шести афтершоков магнитудой от 2,6 до 2,9 баллов.
Напомним, сегодня в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Тихоокеанский центр предупредил о возможном опасном цунами в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.
Кроме того, вчера в Греции также произошло землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера. Там также произошли два афтершока магнитудой 4,6 и 4,8 балла.