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У берегов Новой Зеландии и Греции произошли повторные землетрясения

Новина українською → Афины, Четверг 04 марта 2021 21:16
У берегов Новой Зеландии и Греции произошли повторные землетрясения Фото: зафиксированные толчки (flickr.com tonyjcase)
Автор: РБК-Украина

В четверг вечером, 4 марта, у берегов Новой Зеландии и Греции зафиксированы повторные землетрясения. При этом магнитуды землетрясений в Новой Зеландии составили 7,4 баллов, а в Греции - 6 баллов.

Об этом сообщают Геологическая служба США и Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Так, сейсмологи зафиксировали толчки в Тихом океане неподалеку от берегов Кермадекского архипелага, который входит в состав Новой Зеландии.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Национальный центр предупреждения о цунами США объявил угрозу цунами.

Кроме того, эпицентр землетрясения в Греции находился в 29 км к северо-западу от города Лариса. Очаг землетрясения находился на глубине 2 км.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

При этом, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, сегодня в Греции было более шести афтершоков магнитудой от 2,6 до 2,9 баллов.

Напомним, сегодня в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Тихоокеанский центр предупредил о возможном опасном цунами в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.

Кроме того, вчера в Греции также произошло землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера. Там также произошли два афтершока магнитудой 4,6 и 4,8 балла.

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