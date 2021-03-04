У берегов Новой Зеландии и Греции произошли повторные землетрясения

В четверг вечером, 4 марта, у берегов Новой Зеландии и Греции зафиксированы повторные землетрясения. При этом магнитуды землетрясений в Новой Зеландии составили 7,4 баллов, а в Греции - 6 баллов.

Так, сейсмологи зафиксировали толчки в Тихом океане неподалеку от берегов Кермадекского архипелага, который входит в состав Новой Зеландии.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Национальный центр предупреждения о цунами США объявил угрозу цунами.

Кроме того, эпицентр землетрясения в Греции находился в 29 км к северо-западу от города Лариса. Очаг землетрясения находился на глубине 2 км.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

При этом, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, сегодня в Греции было более шести афтершоков магнитудой от 2,6 до 2,9 баллов.