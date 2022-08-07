Исламисты согласились на перемирие в секторе Газа. Названо новое время

Террористическая группировка "Исламский джихад" согласилась на перемирие с Армией обороны Израиля в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter AFP.

Сообщается, что исламисты выступили с заявлением, в котором подтверждают готовность к перемирию. Предполагается, что оно вступит в силу сегодня в 23:30.

До этого, как сообщает AFP, источники в Египте подтвердили, что Израиль тоже согласен на перемирие.