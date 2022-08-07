Ісламісти погодилися на перемир'я в секторі Газа. Названо новий час

Фото: ісламісти в секторі Газа погодилися на перемир'я (alkawthartv.ir)

Терористичне угруповання "Ісламський джихад" погодилося на перемир'я з Армією оборони Ізраїлю в секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter AFP.

Повідомляється, що ісламісти виступили із заявою, в якій підтверджують готовність до перемир'я. Передбачається, що воно набуде чинності сьогодні о 23:30. До цього, як повідомляє AFP, джерела в Єгипті підтвердили, що Ізраїль теж згоден на перемир'я.