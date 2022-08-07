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Ісламісти погодилися на перемир'я в секторі Газа. Названо новий час

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Сектор Газа, Неділя 07 серпня 2022 21:48
Ісламісти погодилися на перемир'я в секторі Газа. Названо новий час Фото: ісламісти в секторі Газа погодилися на перемир'я (alkawthartv.ir)
Автор: Артем Горовенко

Терористичне угруповання "Ісламський джихад" погодилося на перемир'я з Армією оборони Ізраїлю в секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter AFP.

Повідомляється, що ісламісти виступили із заявою, в якій підтверджують готовність до перемир'я. Передбачається, що воно набуде чинності сьогодні о 23:30.

До цього, як повідомляє AFP, джерела в Єгипті підтвердили, що Ізраїль теж згоден на перемир'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перемир'я очікувалося о 20:00, але як з'ясувалося, представники "Ісламського джихаду" вимагали додаткових гарантій від Єгипту, який виступає посередником у врегулюванні.

Керівництво Ізраїлю не бачить сенсу продовжувати операцію в секторі Гази, оскільки цілі щодо нейтралізації верхівки ісламістів вже досягнуто.

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Сектор Газа Ізраїль
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