Ісламісти погодилися на перемир'я в секторі Газа. Названо новий час
Терористичне угруповання "Ісламський джихад" погодилося на перемир'я з Армією оборони Ізраїлю в секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter AFP.
Повідомляється, що ісламісти виступили із заявою, в якій підтверджують готовність до перемир'я. Передбачається, що воно набуде чинності сьогодні о 23:30.
До цього, як повідомляє AFP, джерела в Єгипті підтвердили, що Ізраїль теж згоден на перемир'я.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перемир'я очікувалося о 20:00, але як з'ясувалося, представники "Ісламського джихаду" вимагали додаткових гарантій від Єгипту, який виступає посередником у врегулюванні.
Керівництво Ізраїлю не бачить сенсу продовжувати операцію в секторі Гази, оскільки цілі щодо нейтралізації верхівки ісламістів вже досягнуто.
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