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Ісламісти у Франції не будуть спати спокійно, - Макрон

Понеділок 19 жовтня 2020 09:47
Ісламісти у Франції не будуть спати спокійно, - Макрон
Фото: Еммануель Макрон (facebook.com EmmanuelMacron)
Автор: Андрій Козловський

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ісламісти не будуть спати спокійно у Франції. Про це він повідомив на засіданні Ради оборони, яке відбулося у зв'язку з убивством викладача історії під Парижем.

Про це повідомляє BFMTV.

Як повідомляється, на засіданні було прийнято рішення посилити систему безпеки навчальних закладів по всій країні. Крім того, вирішено, що у Франції підвищать увагу до перевірки повідомлень в соцмережах.

В соцмережах вже виявили понад 20 повідомлень на підтримку вбивці педагога. Їхні автори будуть притягнуті до відповідальності. Також зазначається, що від сьогодні почнуться перевірки авторів 80 повідомлень, які висловили симпатію нападнику на викладача.

Нагадаємо, інцидент стався у місті Конфлан-Сент-Оноріон. Нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. Його застрелив один із співробітників поліції.

Також РБК-Україна повідомляло, у Франції правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя історії, який демонстрував карикатури на пророка Мухаммеда.

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