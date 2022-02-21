Искусственный интеллект используют для сохранения исчезающих видов животных

"У нас есть миллионы изображений находящихся под угрозой исчезновения животных, сделанных учеными, фотоловушками, дронами и даже туристами. Эти изображения содержат множество данных, которые мы можем извлечь и проанализировать, чтобы помочь защитить животных и бороться с вымиранием", - отмечает Таня Бергер-Вольф, директор института.

На сегодняшний день, из более 142 тысяч видов, которые занесены в Красный список Международного союза охраны природы - статус половины из них неизвестен из-за недостатка данных.

Как отмечает Бергер-Вольф, их технология, которая получила название Wildbook, может помочь собирать данные, касаемо, к примеру, африканских слонов.

"У нас недостаточно GPS-ошейников и спутниковых меток, чтобы отслеживать всех слонов и отвечать на эти вопросы. Но мы можем использовать методы искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, для анализа изображений слонов, чтобы предоставить большую часть необходимой нам информации", - добавляет ученная.

Искусственный интеллект использует алгоритмы для анализа фотографий. База содержит более 2 млн кадров тех же китов или дельфинов. Также есть отдельные базы и для зебр, черепах или жирафов.

Бергер-Вольф отмечает, что во время работы технология сопоставляет фотографии зебр, чтобы узнать похожи ли рисунки полос потомства на рисунки их родителей, если да - это может дать информацию об их генетическом сходстве.