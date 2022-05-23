Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Фото: український військовий (Getty Images)
В Україні введено заборону для чоловіків на виїзд за межі країни. Ці обмеження стосуються всіх військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, але є й винятки.
Детальніше про те, хто може виїхати з України, незважаючи на заборону - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Хто може виїхати за кордон
За кордон можуть виїхати такі категорії громадян:
- непридатні до військової служби за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку,
- постійно проживають за кордоном (з відповідною відміткою в паспорті),
- здобувачі професійної вищої та вищої освіти за кордоном (за наявності підтверджуючих документів),
- члени групи з моніторингу умов перебування дітей за межами України,
- особи з інвалідністю, незалежно від групи (з відповідними документами),
- супровід осіб з інвалідністю, дітей-сиріт,
- заброньовані на період мобілізації та воєнний час,
- тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я строком до шести місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії),
- чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей молодше 18 років,
- багатодітний батько або батько одинак,
- чоловіки, які мають неповнолітню дитину та дружину, що проходить військову службу,
- працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, СБУ, прикордонники, правоохоронці (за наявності документів про службове відрядження або надання відпустки),
- особи зі складу сил оборони та сил безпеки, які постраждали у зв'язку з військовою агресією РФ проти України (виїзд на лікування).
Нагадаємо, з 24 лютого в Україні діє воєнний стан, ведений через повномасштабне вторгнення Росії. На період дії даного правового режиму допускаються обмеження конституційних прав громадян, зокрема і на свободу пересування і виїзд за кордон.
Як відомо, воєнний стан в Україні діятиме до 23 серпня 2022 року. Однак, це не остаточний термін, надалі він може бути продовжений або ж скасований передчасно.